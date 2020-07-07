Синоптики прогнозируют дожди и до +33°C во вторник в Москве

В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность и небольшие дожди с грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице воздух прогреется до +31°С — +33°С. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, а во время грозы возможно усиление до 12 — 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +17°С — +19°С. Скорость ветра не изменится, как и его направление. Осадки также продолжатся в ряде районов столицы.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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