Синоптики прогнозируют дожди и до +33°C во вторник в Москве
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В Москве в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность и небольшие дожди с грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице воздух прогреется до +31°С — +33°С. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, а во время грозы возможно усиление до 12 — 17 м/c.
Вечером столбики термометров опустятся до +17°С — +19°С. Скорость ветра не изменится, как и его направление. Осадки также продолжатся в ряде районов столицы.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.
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