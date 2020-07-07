В Бразилии от коронавируса погибли более 65 тысяч человек

Число жертв пандемии коронавируса в Бразилии превысило 65 тыс. человек, за сутки погибли 620 пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Точное число погибших, по последним данным, в стране составляет 65 487. Всего в Бразилии выявлено 1 623 284 заболевших.

Также, по информации минздрава, 927 292 бразильцев успешно вылечились от COVID-19.

Бразилия в настоящее время занимает второе место после США по числу зараженных коронавирусом, а также по числу жертв инфекции.

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