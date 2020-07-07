Спасатели заявили о риске возникновения смерчей в Сочи

Жаркая погода на юге России может в ближайшее время привести к возникновению смерчей на побережье Черного моря, заявили специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«Сохраняются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе», — заявили в НИИ.

Эксперты отметили, что этому способствует сильное нагревание воды у побережья из-за среднесуточных температур в регионе выше +27 градусов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптик объяснил появление «торнадо» в Подмосковье