Дагестан примет боровшихся с COVID-19 врачей на реабилитацию

Врачи, боровшиеся с распространением новой коронавирусной инфекцией, смогут бесплатно пройти реабилитацию на берегу Каспийского моря в Дагестане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства и главы региона.

Этим летом бесплатную реабилитацию смогут пройти более 500 человек, указано в сообщении пресс-службы. При этом проект охватит все категории медиков, чья работа связана с новой коронавирусной инфекцией.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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