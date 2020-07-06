Нефтеперерабатывающий завод горит в Венесуэле
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Крупный пожар начался в нефтеперерабатывающем центре Парагуана в Венесуэле, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местных средств массовой информации.
По информации СМИ, возгорание произошло на каталитической установке нефтеперерабатывающего завода «Кардон» в Пунто-Фихо, штат Фалькон.
Нефтеперерабатывающий центр Парагуана является крупнейшим в Венесуэле и вторым по мощности в мире.
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