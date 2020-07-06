Трамп: уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%
Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Трамп отметил, что американская программа тестирования продолжает лидировать в мире.
По его данным, смертность от коронавируса в США «почти на самом низком уровне в мире». В настоящее время число смертей в стране сократилось в 10 раз по сравнению с пиком пандемии, утверждает президент.
Добиться значительного снижения уровня смертности от COVID-19 позволило лечение гидроксихлорохином, заявил Трамп, ссылаясь на исследование организации здравоохранения Генри Форда.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
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