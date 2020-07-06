Землетрясение в 4,7 балла произошло в акватории Байкала
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Землетрясение в 4,7 балла зафиксировали в акватории озера Байкал на границе Бурятии и Иркутской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС Бурятии.
Эпицентр находился в 25 км от села Выдрино.
По данным ведомства, толчки ощущались незначительно, разрушений нет.
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