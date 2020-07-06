В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
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В Москве Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за жары, пишет РИА «Новости».
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Гидрометцентре.
В столице предупреждение действует с 11 часов до 16 часов, температура может достигать +33°C. В Подмосковье предупреждение действует до 17 часов, воздух может прогреться еще больше — до +35°C. Также ожидаются сильный ветер, гроза и ливень.
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