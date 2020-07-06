Мосгорсуд не продлил арест прапорщику, расстрелявшему полицейских в метро

Московский городской суд отменил решение Пресненского районного суда о продлении срока содержания под стражей прапорщику полиции Алексею Смирнову, который обвиняется в расстреле двух коллег из табельного пистолета на станции «Рязанский проспект» в московском метро в сентябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Корчагина.

По его словам, материалы на новое рассмотрение направлены в Пресненский суд Москвы.

Срок содержания Смирнова под стражей истекает 15 июля.

Корчагин также отметил, что решение не продлевать срок содержания Смирнова было принято в связи с фундаментальными нарушениями его прав на защиту при рассмотрении материалов на арест в суде первой инстанции.

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