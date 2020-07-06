На Украине за сутки коронавирусом заразились 543 человека

На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 543 человек, что увеличивает общее число заражений до 49 043, пишет система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего заражений зафиксировано в Львовской области – 104, в Ровенской области – 82, в Киеве – 59.

Всего в стране скончались 1 262, выздоровели 21 703 пациента.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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