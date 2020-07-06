Синоптики предупредили москвичей о похолодании с середины недели

В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолоданиях со второй половины недели. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным синоптиков, с четверга, 9 июля, в столице ожидается снижение температуры воздуха на 7°С — 8°С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что уже со второй половины среды, 8 июля, похолодания начнут ощущаться на северо-западе города.

По его словам, погода в столице будет «облачной, тоскливой и дождливой».

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