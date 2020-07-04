В Казахстане 15 человек умерли после отравления кустарным алкоголем

Кустарный алкоголь, который опасен для человеческого здоровья, стал причиной отравления и смерти 15 человек в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

С 3 по 4 июля с диагнозом «токсическое действие этанола» были госпитализированы в реанимацию люди в городе Аркалыке и в поселке Жана-Кийма. По данным полиции, они отравились алкоголем, который был разлит в пятилитровые пластиковые бутылки. В ходе расследования был найден цех в Акмолинской области, где и производилась алкогольная продукция. Выяснилось, что товар представлял серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. В результате случившегося погибли 15 человек. Предварительная причина смерти — острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации.

«Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Однако большую часть подозреваемые успели реализовать», — добавили в МВД.

Также в министерстве попросили людей не покупать алкоголь сомнительного производства.

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