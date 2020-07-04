Пятно из нефтепродуктов нашли в реке Сходне в Москве
В Сходне в Москве было обнаружено пятно из нефтепродуктов, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Уточняется, что пятно появилось напротив дома 19 по улице Василия Петушкова в реке Сходне.
По словам источника, в настоящее время ГУП «Мосводосток» устанавливает боновое заграждение в месте скопления нефтепродуктов. Также выясняется источник возникновения пятна.
Ранее правительство России одобрило проект поправок, направленных на предупреждение и ликвидацию разливов нефтепродуктов на сухопутной территории России. Изменения должны внести к проекту федерального закона №376642-7 «О внесении изменений в ст. 46 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и некоторые законодательные акты.
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