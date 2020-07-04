На Кубани начали ограничивать подачу воды из-за сильной жары

Руководство Ейского района Краснодарского края приняло решение ввести жесткий график подачи воды для населения из-за аномальной жары. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании «Кубаньводкомплекс».

«В связи с аномально высокой температурой и дефицитом холодной воды «Кубаньводкомплекс» вынужден ввести режим экономии холодной воды в городе Ейске и Ейском районе», — говорится в сообщении.

Согласно утвержденному графику, воду в дома будут подавать всего шесть часов в сутки — с 6:00 до 9:00 и с 20:00 до 23:00.

По данным синоптиков, в течение ближайших дней на Кубани ожидается аномально сильная жара. Температура воздуха может достигать 40°C.

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