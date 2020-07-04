Первое полугодие 2020 года стало самым жарким в истории наблюдений
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первые шесть месяцев 2020 года стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в стране, передает «Интерфакс».
«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — заявил Вильфанд.
По его словам, температура в зимние месяцы текущего года превышала средние показатели на экстремальные 10-11°C.
Вильфанд добавил, что прошедший июнь также может стать наиболее жарким месяцем за всю историю измерений в столице.
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