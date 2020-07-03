Четыре человека погибли и 114 ранены при взрывах на фабрике фейерверков в Турции

На фабрике фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции прогремели несколько взрывов, передает газета Hürriyet со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Взрывы были слышны в радиусе 50 км от места происшествия, что вызвало панику среди местного населения. Многие вышли на улицы, приняв произошедшее за землетрясение.

По последним данным, в результате взрывов погибли четыре человека и 114 пострадали.

Министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Сельчук рассказала, что всего на предприятии работали 186 человек. Сейчас устанавливается, находились ли на его территории во время случившегося посетители.

Причина взрывов пока не установлена.