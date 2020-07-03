У москвича украли часы стоимостью почти в полмиллиона евро

Москвич обратился в столичную полицию после того, как у него украли очень дорогие часы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, житель столицы разместил в интернете объявление о продаже часов за €450 тыс. На объявление откликнулись потенциальные покупатели. Однако на назначенной встрече случился грабеж.

«В 17.00 поступило сообщение в полицию, что на улице Мастеровой, 2/6 двое неизвестных нанесли мужчине телесные повреждения и отобрали часы, которые, с его слов, представляют большую материальную ценность», — рассказал собеседник агентства.

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