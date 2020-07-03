СМИ: Чиновников могут обязать соблюдать нормы литературного языка

Минтруд готовит законопроект, который обяжет госслужащих соблюдать в разговорах нормы современного русского литературного языка. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что данный законопроект подготовлен для исполнения перечня поручений президента России Владимира Путина. Он должен внести изменения в закон «О государственном языке РФ».

Данный список поручений Путин дал по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, которое прошло в ноябре 2019 года.

Подробности законопроекта пока не приводятся.

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