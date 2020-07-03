Музеи Кремля вновь стали доступны для посетителей

Музеи Московского Кремля с 3 июня возобновляют прием посетителей после длительного перерыва из-за вспышки коронавируса на территории столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу музеев.

«Экскурсионное обслуживание возможно в группе не более пяти человек. Работа с туристическими группами большего размера начнется после снятия всех ограничений», — сообщили в пресс-службе.

По информации руководства комплекса, одновременно на территории музеев смогут находиться не более 150 человек. Вход в них будет осуществляться строго по сеансам. Наличие масок и перчаток у посетителей — обязательное требование.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали 34 человека