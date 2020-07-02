Синоптики прогнозируют почти +40°С на Кубани

Синоптики предупредили жителей Кубани о 40-градусной жаре в регионе. Об этом сообщает «Кубань 24».

Согласно данным прогноза, в пятницу, 3 июля, на территории Краснодарского края воздух прогреется до +39°С. Такой температурный режим ожидается в большинстве районов, кроме Черноморского побережья и юго-восточного предгорья.

Так, в регионе возрастает риск роста пожароопасных ситуаций, которые могут начаться в лесных и сельскохозяйственных зонах.

МЧС обращается к гражданам соблюдать меры безопасности, а при возникновении ЧП звонить спасателям.

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