Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре вечером 2 июля

В МЧС выпустили предупреждение об ухудшении погоды в Москве вечером 2 июля.

Спасатели предупредили о грозе, ливне и ветре с порывами до 17 м/с. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22.00 мск.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.

В МЧС просят жителей и гостей города по возможности отказаться от поездок на личном транспорте или соблюдать скоростной режим. На улице необходимо держать дистанцию и не укрываться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.

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