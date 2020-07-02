Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре вечером 2 июля
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В МЧС выпустили предупреждение об ухудшении погоды в Москве вечером 2 июля.
Спасатели предупредили о грозе, ливне и ветре с порывами до 17 м/с. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до 22.00 мск.
«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра», — говорится в сообщении.
В МЧС просят жителей и гостей города по возможности отказаться от поездок на личном транспорте или соблюдать скоростной режим. На улице необходимо держать дистанцию и не укрываться под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.
Более подробный прогноз можно увидеть на странице погоды.
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