В Москве-реке нашли тело младенца

Тело новорожденного младенцы обнаружили недалеко от моста Лужники в Москве-реке, сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По ее словам, прохожие нашли тело мальчика 2 июня. В настоящее время уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК России «Убийство».

Других подробностей нет. Следствие выясняет обстоятельства случившегося и разыскивает родителей ребенка.

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