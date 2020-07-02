Власти заявили, что загоревшееся на Тверской улице здание является нежилым

В префектуре Центрального административного округа Москвы заявили, что загоревшееся здание на Тверской улице является нежилым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это нежилое», — сказали в пресс-службе префектуры.

Ранее стало известно, что возник пожар на втором этаже шестиэтажного дома 1890 года постройки по адресу: Тверская, дом 24. По предварительным данным, пострадавших нет.

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