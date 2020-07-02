В Армении за сутки коронавирус подтвердился почти у 600 человек

В Армении за сутки коронавирус подтвердился у 593 человек, что увеличивает общее число заражений до 26 658, пишет единый информационный центр страны.

Отмечается, что всего скончались 612, выздоровели 15 036 пациентов.

Сейчас в тяжелом или крайне тяжелом состоянии находятся 650 человек, из которых 44 подключены к аппаратам ИВЛ.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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