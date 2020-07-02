Более 8 тысяч россиян обследовано на популяционный иммунитет к коронавирусу

Более 8 тысяч россиян в трех пилотных регионах уже обследовано на популяционный иммунитет к коронавирусу нового типа. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в общей сложности в пилотных регионах прошли обследование 8168 человек. При этом из них 2722 человек сделали это в Санкт-Петербурге. Другие 2758 человек были обследованы в Тюменской области, а еще 2688 волонтеров — в Хабаровском крае.

Как отмечается, в исследовании участвуют дети и взрослые «вне зависимости от наличия или отсутствия перенесённого заболевания COVID-19».