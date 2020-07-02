В России за сутки потушили свыше 70 лесных пожаров

За последние сутки в России было ликвидировано более 70 лесных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Авиалесоохрану.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие 24 часа в стране потушили 79 лесных пожаров на площади 4 365 гектаров.

Как стало известно, сейчас в России действует 259 лесных пожаров на площади 182 663 гектара, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь возгораний зафиксирована на Камчатке. В этом регионе действовало 25 пожаров, площадь которых превышала 65 тыс. гектаров.