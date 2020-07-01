В Азербайджане коронавирус за сутки подтвердился почти у 600 человек

В Азербайджане коронавирус за сутки подтвердился у 588 человек, что увеличивает общее число заражений до 18 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего выздоровели 10 тысяч, скончались 220 человек. В больницах остаются почти восемь тысяч пациентов.

Всего Азербайджан провел около 500 тысяч тестов на коронавирус.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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