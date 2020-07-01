Пожар в подмосковном ангаре может распространиться на другое здание

Существует угроза распространения огня от горящего в Красногорске ангара на расположенный рядом автосервис, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, наблюдается частичное обрушение ангара, передает агентство.

В настоящее время пожару присвоен повышенный ранг сложности, по предварительной информации пострадавших нет, отметил источник.

Ранее сообщалось, что ангар загорелся в Красногорске на площади 2 100 квадратных метров. Горит вся площадь ангара с покрышками и мусором внутри.

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