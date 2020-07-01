В Нальчике горит магазин на площади в 1 тысячу кв. м
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Нальчике загорелся магазин на улице Кирова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Возгорание произошло в 10.21 мск на площади 200 квадратных метров.
На данный момент площадь пожара увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
К тушению пожара привлечены 40 человек и восемь единиц техники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Петербурге загорелись два ангара на площади более 2 тыс. кв. м
— Названа предварительная причина пожара в Доме культуры Гусь-Хрустального