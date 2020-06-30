В России выявлено 6 693 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 6 693 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, 30,2% новых случаев протекают без симптомов. За сутки скончались 154 человека, полностью выздоровели 9 220 человек.

Всего в стране выявлено 647 849 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 9 320 — с летальным исходом. Выздоровели 412 650 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

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