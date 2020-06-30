Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796
Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
За последние сутки скончались 35 пациентов, заразившихся COVID-19. Отмечается, что у всех был также подтвержден диагноз «пневмония».
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Ничего ужасного»: Собянин рассказал о коронавирусе в Москве
— В Москве от коронавируса вылечились еще 1007 человек