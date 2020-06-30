Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки скончались 35 пациентов, заразившихся COVID-19. Отмечается, что у всех был также подтвержден диагноз «пневмония».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ничего ужасного»: Собянин рассказал о коронавирусе в Москве

— В Москве от коронавируса вылечились еще 1007 человек

— В Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом