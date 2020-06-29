В США за вандализм во время протестов задержали более 100 человек

Власти США за нанесение ущерба федеральной собственности и участие в массовых беспорядках задержали более 100 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

»Минюст задержал более ста анархистов за беспорядки и уничтожение федеральной собственности. Минюст также предъявил обвинения в федеральном суде четырем людям за попытку сбросить с постамента статую Эндрю Джексона в сквере Лафайет», — сказал она.

Она добавила, что в настоящее время ФБР также ведет расследование около 200 уголовных дел о внутреннем терроризме против радикальных левых группировок.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому за разрушение памятников в стране могут приговорить к заключению в тюрьму на срок до 10 лет.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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