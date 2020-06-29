Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.

По его словам, решение по этому вопросу зависит от того, какая эпидемиологическая обстановка будет в России. В ближайшие две недели министерствам предстоит обсудить возможность открытия турсезона с соответствующими российскими структурами.

Анкваб отметил, что открытие состоится, если ведомствам удастся «грамотно выстроить работу, получить объективную информацию и поддержку от российских коллег».

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