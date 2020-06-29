Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Анурьеву

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении волонтера Ульяновской области Светланы Анурьевой орденом Пирогова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну – волонтера, Ульяновская область (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Светлана Анурьева была студенткой медколледжа в Ульяновской области. Во время распространения пандемии коронавируса она развозила продукты одиноким пожилым людям. В начале мая врачи зафиксировали у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 19-летняя студентка продолжила работать волонтером, несмотря на диагноз. Она скончалась 31 мая.