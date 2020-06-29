Жителя Чечни приговорили к 18 годам колонии за убийство военных

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Чеченской Республики Расамбека Бекмурзаева за убийство троих военных, передает РИА «Новости».

По версии следствия, в 2000 году Бекмурзаев на рынке города Урус-Мартан застрелил в упор троих военнослужащих, один из которых был сотрудником ФСБ.

В 2001 году он был участником преступной группы, которая совершала нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Бекмурзаев приговорен к 18 годам в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме.