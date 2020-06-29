Тысячекратное превышение ПДК обнаружено при нефтеразливе в Химкинском водохранилище

Результаты проб в Бутаковском заливе Химкинского водохранилища, где произошел разлив нефти, показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде более чем в 1000 раз. Об этом сообщили в Росводресурсах.

Специалисты Московско-Окского БВУ также обнаружили гибель рыб и птиц в районе разлива.

«По предварительной информации, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации», — уточнили в пресс-службе.

Площадь нефтеразлива увеличилась с момента обнаружения 25 июня и достигла 22,9 тыс. кв. м. Пятно нефти локализовано несколькими рядами боновых заграждений.

В настоящее время на акватории Бутаковского залива работает по два катера и амфибии «Труксор», 20 человек, а также размещено в акватории 400 м боновых заграждений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Химкинском водохранилище зафиксировали разлив нефтепродуктов

— Кабмин РФ одобрил поправки в области предупреждения разливов нефтепродуктов