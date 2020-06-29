ВОЗ заявила об ускорении распространения коронавируса на глобальном уровне
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что завершение пандемии COVID-19 пока не просматривается, так как заболеваемость инфекцией пока только растет, сообщает Reuters.
«Суровая реальность состоит в том, что пандемия пока даже не приблизилась к завершению <...> Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется», — сказал Гебреисус.
Он добавил, что у вируса все еще имеется большое пространство для распространения.
По словам главы ВОЗ, оценку прогресса в разработке противовирусных технологий эксперты организации сделают во время совещания на текущей неделе.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По ее данным, число выявленных случаев по всему миру уже превысило 10 миллионов человек, более 500 тысяч скончались.
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