Психолог рассказала о конфликтах между работающими в офисах и на удаленке

Заведующая кафедрой педагогики и медицинской психологии университета им. И.М. Сеченова Мария Киселева заявила, что между сотрудниками, которые вернулись в офис после режима самоизоляции, и теми, кто продолжает работать в удаленном режиме, могут разгораться конфликты, передает РИА «Новости».

«Эта конфликтность нарастает, потому что работающие на рабочих местах считают себя большими героями, надеются на какую-то оценку работы», — сказала Киселева.

По ее словам, в настоящий момент специалисты фиксируют нарастание данной тенденции в коллективах.

Она отметила, что сейчас многие сотрудники российских предприятий разделились на два лагеря по вопросу соблюдения карантинных мер. Некоторые из них после отмены ограничений хотят «во все тяжкие кинуться», а кто-то «настолько напуган, что отказывается на работу выходить».

Киселева добавила, что у врачей, долгое время непосредственно работавших с больными коронавирусом, может возникнуть серьезное постстрессовое расстройство, которые может возникнуть через 3-6 месяцев после окончания текущей эпидситуации.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По ее данным, число выявленных случаев по всему миру уже превысило 10 миллионов человек.