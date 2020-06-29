В Казахстане планируют вернуть жесткий карантин из-за COVID-2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии проработать вопрос о возвращении жесткого карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», — поручил Токаев.
Возвращение к жестким мерам связано с тем, что после отмены ограничений в Казахстане число случаев коронавируса увеличилось в 7 раз.
По словам президента, государственные органы не справились со своими задачами, что привело к ухудшению эпидемиологической ситуации.
В стране зарегистрировано 21 327 случаев коронавируса, 13 008 пациентов выздоровели, 183 человека умерли.
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