«О вине отца рано говорить»: детский омбудсмен Татарстана про дело об изнасиловании полуторагодовалой девочки

Говорить об однозначной вине мужчины, оправданного судом по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью, еще рано. Об этом «Газете.Ru» заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина.

«Говорить об однозначной вине отца еще рано. Мне самой нужно четко ознакомиться с материалами дела. Воздержусь от оценок. Учитывая, что суд все же признал человека вообще невиновным. Нужно очень внимательно изучить материалы дела», — пояснила обмудсмен.

Она добавила, что не имеет юридических прав участвовать в процессе расследования. При этом Удачина пообещала следить за жизнью пострадавшей девочки и держать ситуацию под своим постоянным контролем.

Ранее суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.

Суд не нашел состава преступления в действиях мужчина. По мнению судьи, отец травмировал дочь случайно и не собирался удовлетворить сексуальные потребности.

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