Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года

Глава Росстата Павел Малков, заявил, что из-за распространения коронавируса перепись населения в России начнется в апреле 2021 года, а не осенью 2020, как планировалось ранее, передает ТАСС.

«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», — сказал Малков.

Он пояснил, что этот срок является комфортным для того, чтобы ведомство успело подготовится к ее проведению, а также рассказал населению о том, как она будет проходить.

Всероссийская перепись населения в 2020 году должна была пройти с 1 по 31 октября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названа возможная дата всероссийской переписи населения