Песков: оповещений об угрозе повышения радиации в России не было

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают источника сообщений о повышенной радиации из Нидерландов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что у России имеется современная и совершенная система мониторинга радиационной безопасности и добавил, что оповещений о каких-либо угрожающих или аварийных ситуациях не было.

До этого в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.

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