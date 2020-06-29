Песков: оповещений об угрозе повышения радиации в России не было
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают источника сообщений о повышенной радиации из Нидерландов, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он отметил, что у России имеется современная и совершенная система мониторинга радиационной безопасности и добавил, что оповещений о каких-либо угрожающих или аварийных ситуациях не было.
До этого в Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения. В Нидерландах предположили, что повышение радиации произошло из-за повреждения топливного элемента на АЭС на западе России.
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