В США супруги встретили у своего дома демонстрантов Black Lives Matter с оружием

В американском городе Сент-Луисе, в штате Миссури, вооруженная пара встретила у своего дома демонстрантов движения Black Lives Matters с оружием, пишет Daily Mail.

На видеокадрах, женщина с пистолетом и мужчина с винтовкой стоят возле входа в дом. Женщина при этом направляет пистолет на демонстрантов, которые идут мимо их дома.

По данным СМИ, супружеская пара — адвокаты Патти и Марк Макклоски.

Как сообщил канал NBC News, конфликт супругов с группой из примерно 300 протестующих начался после того, как они сломали ворота по соседству.

Демонстранты направлялись к дому мэра города Лиды Крюсон, чтобы потребовать ее отставки после того, как она обнародовала имена и адреса жителей, которые предложили защитить полицейское управление.

Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

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