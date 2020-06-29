В США супруги встретили у своего дома демонстрантов Black Lives Matter с оружием
В американском городе Сент-Луисе, в штате Миссури, вооруженная пара встретила у своего дома демонстрантов движения Black Lives Matters с оружием, пишет Daily Mail.
На видеокадрах, женщина с пистолетом и мужчина с винтовкой стоят возле входа в дом. Женщина при этом направляет пистолет на демонстрантов, которые идут мимо их дома.
По данным СМИ, супружеская пара — адвокаты Патти и Марк Макклоски.
Как сообщил канал NBC News, конфликт супругов с группой из примерно 300 протестующих начался после того, как они сломали ворота по соседству.
Демонстранты направлялись к дому мэра города Лиды Крюсон, чтобы потребовать ее отставки после того, как она обнародовала имена и адреса жителей, которые предложили защитить полицейское управление.
Массовые протесты против расизма и беспорядки начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Это большой шаг»: Трамп реформирует полицию
— Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее слов о протестах в США