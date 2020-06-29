В Норильске загорелась свалка на площади в тысячу квадратных метров
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В Норильске загорелся полигон твердых промышленных отходов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Около 9.00 мск на полигоне твердых промышленных отходов произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м», — сказал источник.
Свалка находится в пяти км от города, ветер дует в противоположную сторону. Сообщается, что могут быть взяты замеры на концентрацию вредных веществ в воздухе.
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