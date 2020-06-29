Названо число лечащихся в Коммунарке пациентов

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в настоящий момент в медучреждении находятся свыше 300 пациентов.

В его публикации содержится соответствующая инфографика. Она говорит о том, что на лечении в больнице находятся 310 пациентов, 13 человек выздоровели, еще пять — скончались.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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