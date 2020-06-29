В Москве от коронавируса вылечились еще 1007 человек, что увеличивает общее число выздоровлений до 148 тыс., пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 007 пациентов», — сказала Ракова.

Отмечается, что вылечившимся предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами.

Всего в Москве коронавирусом заразились 220 тыс., погибли 3 738 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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