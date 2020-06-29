СМИ: в парламенте Китая проголосуют по закону нацбезопасности Гонконга

Китайский парламент намерен провести голосование по законопроекту о нацбезопасности в Гонконге. Об этом сообщает Global Times.

По данным СМИ, обсуждение законопроекта завершилось общим одобрением его составляющих.

Кроме того, согласно данным источника, большая часть представителей Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей выступает за реализацию закона в ближайшее время.

Обсуждение закона длилось шесть раундов.

«Законопроект будет вынесен на голосование на этой сессии и, вероятнее всего, будет принят, шансы на это более 99,9%», — уточнил Global Times гонконгский депутат.

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