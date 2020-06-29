Спасатели потушили 80 лесных пожаров в России

В России за сутки потушили 80 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, которое поступило в «Газету.Ru».

Общая площадь ликвидированных возгораний превысила 2,1 тыс. гектаров.

При этом на территории страны в ночь на вторник, 29 июня, действовали 246 пожаров площадью 165 831 гектара, которые активно тушились.

При этом наибольшая площадь возгораний в свыше 41,2 тысячи гектаров зафиксирована на территории Чукотки. Всего там установлено 14 пожаров.

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