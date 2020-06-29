О состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19 рассказали медики

Врачи рассказали о добровольцах, которые участвуют в испытании вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

Медики заявили, что за время проведения испытаний негативные последствия выявлены не были.

«Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено», — уточнили в госпитале имени Бурденко Олег Чихляев.

Анестезиолог медучреждения добавил, что добровольцы будут проходить проверку на иммунитет к COVID-19, а также будут производиться клинические и биохимические анализы крови.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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