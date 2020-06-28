В Швеции предрекли разрушение российских городов
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Аномальная жара в Сибири может привести к разрушению городов, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими опасениями он поделился в статье для газеты Svenska Dagbladet.
Повышение температуры может привести к лесным пожарам и масштабному таянию вечной мерзлоты, в результате чего возникнет проседание грунта, предполагает климатолог. По его словам, нестабильный грунт ставит под угрозу населенные пункты, дамбы и иные сооружения.
Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты будет высвобождаться больше метана и углекислого газа, что усугубит парниковый эффект, отмечает эксперт.
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